В матче «Шахтер» - «Динамо» забит второй гол

{1-} В проходящем в Донецке матче 8-го тура Премьер-лиги между «Шахтером» и киевским «Динамо» киевляне отквитали гол. Его автором на 45-й минуте стал Андрей Ярмоленко, который после сольного прохода из глубины поля усадил на "пятую точку" защитника горняков и мощно пробил по воротам.

Андрей Гусев блестящим пасом из глубины поля доставил мяч на оперативный простор правого фланга, точно в ноги Ярмоленко, тот ворвался в штрафную, эффектно и легко обыграл Раца, а затем Кучера, после чего ударом метров с 10-ти послал сферу в ворота.

Напомним, что первый гол 20-й минуте после серии рикошетов и корявых ударов забил Александр Кучер.

Видео первого гола смотрите ЗДЕСЬ.

Напомним, матч проходит на поле «Донбасс-Арены».

«Шахтер»: 30.Пятов, 33.Срна, 44.Ракицкий, 5.Кучер, 26.Рац, 6.Степаненко, 7.Фернандиньо, 22.Мхитарян, 10.Виллиан, 77.Илсиньо, 9.Адриано

«Динамо»: 5.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев, 21.Кранчар, 33.Тайво, 34.Хачериди/

фото: fcdynamo.kiev.ua

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