«Шахтер» побеждает 3:1 и отрывается от «Динамо» на 6 очков

{1-}В состоявшемся в Донецке драматичном матче 8-го тура Премьер-лиги между «Шахтером» и киевским «Динамо» рефери Анатолий Абдула зафиксировал окончательный счет - 3:1 в пользу горняков.

На 81-й минуте отличился Луис Адриано. Метров 23-х он ударил в дальнюю девятку – Коваль оказался бессилен.

Напомним, что на 62-й минуте Александр Кучер оформил дубль.

«Шахтер» подавал угловой с правого фланга. После подачи в центр штрафной Кучер выиграл борьбу у Тайво и ударом головой метров с 8-ми поразил цель.

на 45-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко, который после сольного прохода из глубины поля усадил на пятую точку защитника горняков и мощно пробил.

Андрей Гусев блестящим пасом из глубины поля доставил мяч на оперативный простор правого фланга, точно в ноги Ярмоленко, тот ворвался в штрафную, эффектно и легко обыграл Раца, а затем Кучера, после чего ударом метров с 10-ти послал сферу в ворота.

Напомним, что первый гол 20-й минуте после серии рикошетов и корявых ударов забил Александр Кучер. «Шахтер» подавал угловой с правого фланга. После подачи Срны и удара Кучера мяч заметался в штрафной «Динамо», и в итоге все тот же Кучер в растяжке протолкнул сферу в угол ворот киевлян

Напомним, матч проходит на поле «Донбасс-Арены».

«Шахтер»: 30.Пятов, 33.Срна, 44.Ракицкий, 5.Кучер (38.Кривцов), 26.Рац, 6.Степаненко, 7.Фернандиньо, 22.Мхитарян, 10.Виллиан, 77.Илсиньо, 9.Адриано

«Динамо»: 5.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев (10.Милевский), 21.Кранчар (85.Раффаэль), 33.Тайво, 34.Хачериди.

фото: shakhtar.com

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