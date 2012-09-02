Луческу: к 20-й минуте счет мог быть 4:0

{1-} Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу считает закономерным результат поединка восьмого тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо» (3:1).

- Заслуженная победа, если взять во внимание, что за первые 20 минут счет вообще мог быть 4:0, - цитирует Луческу «Террикон».

- А первый удар в створ наших ворот был в конце первого тайма. Во втором тайме они стали играть агрессивнее, на первый план вышла их физическая подготовка. Использовали в некоторых эпизодах нашу расслабленность, мы действовали в единоборствах не так жестко, как должны были. Но в целом «Динамо» все равно ничего не создало за этот период, а мы создавали моменты. Еще раз повторю - заслуженная победа, а счет соответствует тому, что было на поле, - подчеркнул коуч горняков.

- Сегодня Ракицкий как никогда часто подключался к атаке. Это ваша установка или его личная инициатива?

- Я требую это от него. Он знает, когда идти в свободную зону, зная, что его зону подстрахует кто-то другой. Это все моделируется. Если бы мы не разрешали защитникам идти в атаку, то Кучер не забил бы сегодня два гола. Когда наши защитники приходят в штрафную соперника, те с ними, наверное, менее внимательно играют. Поэтому они и забивают. Если есть возможность пойти в контратаку, они это делают, создавая сюрприз и численное преимущество за счет своего проникновения в штрафную соперника.

- Чем была вызвана замена Александра Кучера?

- Он сказал, что у него большое напряжение в задней мышце бедра и он боялся, что порвет ее. Поэтому я не стал рисковать. Думаю, ему нужно, как минимум, три дня на восстановление.

фото: shahta.org

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