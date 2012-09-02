Регионал Яценко назвал виновником смертельного ДТП пьяного милиционера

{1-} В столкновении внедорожника Mercedes GL 500 и легкового Daewoo Nexia виноват водитель последнего, который был пьяным.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН заявил депутат от Партии регионов и кандидат в депутаты Верховной Рады Антон Яценко, которого СМИ называли виновником смертельном ДТП.

Яценко признался, что «Мерседес» таки принадлежит его семье - владелицей внедорожника он назвал свою сестру.

«Действительно, две машины врезались, и получается так, что... ехала одна из них... хозяйка - моя сестра. А там водитель ехал сам в машине, и попал в аварию», - сказал депутат.

Причем Яценко утверждает, что за рулем легковушки был не простой водитель, к тому же нетрезвый.

«Ну и получилось, что когда они врезались, то был пьяный просто человек, работник органов, который напился. Вот и все. А описали вот так», - отметил регионал.

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Ранее «Главред» сообщал, что под Уманью произошла смертельная ДТП, которую якобы спровоцировал действующий нардеп и кандидат от Партии регионов по местному округу Антон Яценко.

Журналисты местных изданий сообщают, что он якобы ехал на черном «Мерседесе» GL 500, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Дэу». Водитель легковушки погиб. А водитель «Мерседеса», по словам очевидцев, снял со своего авто номерные знаки.

На автофорумах в интернете вывесили фото с места трагедии, на которых «Мерседес» действительно без номеров. Впрочем, в ГАИ Черкасской области сообщили, что виновником аварии, по предварительным данным, является водитель «Дэу», а депутат Яценко вообще не имеет отношения к этой катастрофе.

фото: procherk.info

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