Рыбка еще до матча был уверен в победе "Шахтера"

Экс-голкипер донецкого "Шахтёра" Александр Рыбка был уверен в победе "Шахтера" над киевским "Динамо". Об этом он рассказал в эфире программы "Про футбол", сообщает Чемпионат.com.

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"Шахтёр" сейчас доминирует в украинском футболе и ещё до матча я был уверен, что команда выиграет. В "Шахтёре" сильные игроки, но не скажу, что в "Динамо" подобраны футболисты плохого уровня. Может, тренировочные процессы существенно отличаются, но я не знаю, как сейчас занимаются киевляне.



Три пробили — три забили. Особых моментов, чтобы выручать, у Максима не было, кроме эпизодов, когда забивались мячи", — сказал Рыбка.

Напомним, в состоявшемся в Донецке матче 8-го тура Премьер-лиги между «Шахтером» и киевским «Динамо» горняки праздновали уверенную победу над киевлянами - 3:1.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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