{1-}Киевский "Арсенал" выиграл у запорожского "Металлурга" со счётом 3:0 в матче восьмого тура украинской премьер-лиги.

"Канониры" открыли счёт в середине первого тайма: Леандро получил пас от Флореску на правом фланге, прострелил на угол вратарской, откуда Ковпак поразил ворота запорожской команды, сообщает Чемпионат.сom.

На 63-й минуте Адийя после точного паса от Шацких вышел один на один с вратарём "Металлурга" Шевченко и забил второй мяч "Арсенала".

За пять минут до финального свистка Шацких получил в штрафной пас от Гоменюка и отправил мяч в дальний угол ворот "Металлурга".

Украина. Премьер-лига 8-й тур

Арсенал К (Киев) – Металлург З (Запорожье) – 3:0

Голы: Ковпак, 23 (1:0); Адийя, 63 (2:0); Шацких, 84 (3:0).

Арсенал К: Боровик, Симоненко, Полевой, Матуку, Леандро, Миколюнас (Адийя, 57), Флореску (Старгородский, 65), Шахов, Гоменюк, Шацких, Ковпак (Кобахидзе, 57).

Металлург Запорожье: Шевченко, Цуриков, Опанасенко, Тейку, Матяж (Жуниор, 61), Рудыка, Ашраф, Писоцкий (Слим, 78), Лазарович (Воронков, 50), Лукьянов, Белик.





Фого, видео: sport.bigmir.net, football.ua

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