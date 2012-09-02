{1-}Киевский "Арсенал" выиграл у запорожского "Металлурга" со счётом 3:0 в матче восьмого тура украинской премьер-лиги.
"Канониры" открыли счёт в середине первого тайма: Леандро получил пас от Флореску на правом фланге, прострелил на угол вратарской, откуда Ковпак поразил ворота запорожской команды, сообщает Чемпионат.сom.
На 63-й минуте Адийя после точного паса от Шацких вышел один на один с вратарём "Металлурга" Шевченко и забил второй мяч "Арсенала".
За пять минут до финального свистка Шацких получил в штрафной пас от Гоменюка и отправил мяч в дальний угол ворот "Металлурга".
Украина. Премьер-лига 8-й тур
Арсенал К (Киев) – Металлург З (Запорожье) – 3:0
Голы: Ковпак, 23 (1:0); Адийя, 63 (2:0); Шацких, 84 (3:0).
Арсенал К: Боровик, Симоненко, Полевой, Матуку, Леандро, Миколюнас (Адийя, 57), Флореску (Старгородский, 65), Шахов, Гоменюк, Шацких, Ковпак (Кобахидзе, 57).
Металлург Запорожье: Шевченко, Цуриков, Опанасенко, Тейку, Матяж (Жуниор, 61), Рудыка, Ашраф, Писоцкий (Слим, 78), Лазарович (Воронков, 50), Лукьянов, Белик.
Фого, видео: sport.bigmir.net, football.ua
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