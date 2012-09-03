Сгоревший холодильник прервал авиасообщение в США

{1-}Пожар в центральном авиадиспетчерском пункте стал причиной приостановки всего воздушного сообщения в районе столицы США. В результате инцидента в воскресенье, 2 сентября, были задержаны около 20 самолетов, направлявшихся в или из всех трех столичных аэропортов — имени Даллеса, Рейгана и Балтимор-Вашингтон.

Серьезных проблем удалось избежать, и через 25 минут все было исправлено, пишет NEWSru.ua со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Представители Федерального авиационного управления сообщили, что пожар произошел в одном из офисных помещений диспетчерского пункта, где сгорел холодильник.

Фото en.wikipedia.org

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