В России упала крыша автовокзала: есть жертвы

{1-} В России, в городе Белово Кемеровской области в результате обрушения крыши автовокзала пострадало 14 человек, один из них погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Кемеровской области.

Днем в городе Белово произошло обрушение перекрытий на автовокзале. Площадь обрушений составляет около 150 кв. метров.

При обрушении 1 человек погиб (женщина, жительница села Пермяки, 1964 года рождения). Пострадало 13 человек. Известно, что одна 81-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу с травмой позвоночника. Остальные пострадавшие обследованы медицинскими работниками, в госпитализации не нуждаются и отправлены домой под амбулаторное наблюдение.

В настоящее время в здании автовокзала продолжаются работы по разбору и вывозу упавших конструкций.

Ранее Главред также сообщал, что на севере Индии обрушилась крыша в здании школы. Погибли не менее шести школьников, еще 19 получили серьезные травмы.

Трагедия произошла в частной школе в городке Джалилпур в северном штате Уттар-Прадеш. Крыша обрушилась над помещением, в котором учились пятиклассники, всего под завалами оказалось 25 детей

Пожарные при поддержке местных жителей откопали из-под завала 6 погибших и 19 пострадавших учеников, состояние около 10 детей тяжелое.

Полиция задержала представителей руководства школы, начато следствие.

Фото: 42.mchs.gov.ru

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