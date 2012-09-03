Эксперт рассказал, как закон о языках повлияет на образование в Украине

{1-} Внедрение в Украине языкового закона может привести к тому, что в государстве может быть утрачена единая образовательная программа, а сама она – русифицируется.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил Игорь Ликарчук, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования, бывший директор Центра оценивания качества образования.

Отвечая на вопрос о том, как повлияет на учебный процесс принятие языкового закона и провозглашение русского языка региональным в ряде областей, эксперт подчеркнул, что вопрос очень сложный и в текущем учебном году скандальный закон особого влияния на систему образования не окажет.

Читайте больше ЗДЕСЬ: Игорь Ликарчук: русификация украинского образования возможна

«Но если он не будет изменен, и если местные чиновники под воздействием определенных политических сил будут педалировать внедрение его норм, то можем получить три не очень хороших последствия», - считает Ликарчук.

«Следствие первое: потеря единого образовательного пространства.

Второе: значительное увеличение необоснованных бюджетных расходов на образование.

Третье: возможна русификация образовательной системы Украины», - считает эксперт.

«Очень хочу надеяться, что всего этого не будет, но повторю, все зависит от позиции местных чиновников и гражданской позиции родителей учеников и студентов, ведь именно они должны выбирать язык обучения, и никто другой», - резюмировал Ликарчук.

Новости по теме:

Новый учебный год: главные новации и сюрпризы

Колесниченко: языковой закон переделывают патриоты в шароварах

На Харьковщине русский язык стал региональным