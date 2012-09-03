Эксперт намекнул, что математику для 1-го класса не решит и взрослый

{1-} Новый госстандарт начального образования перегружает первоклассников, а некторые задачи по математиме для 1-го класса не сможет решить и взрослый.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил Игорь Ликарчук, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования, бывший директор Центра оценивания качества образования.

Отвечая на вопрос об оценке программы «Новый государственный стандарт» и с какими предложенными новациями эксперт не согласен, Ликарчук ответил: « У меня в этом году внучка идет во второй класс. Я очень рад, что она не будет учиться по «Новому государственному стандарту» начального образования».

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«Меня беспокоит в нем одно – «Новый государственный стандарт» несет перегрузку первоклассников. Мы никак не можем отказаться от мифа, что образовательная реформа не может быть сведена к увеличению объема материала, который должен выучить ученик».

«Я Вам советую найти учебник по математике для первого класса и попытаться ответить или решить некоторые задачи, которые есть в нем на первых страницах, тогда мои слова станут понятнее», - заявил Ликарчук.

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