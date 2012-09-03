Участники голой вечеринки рассказали, как принц Гарри показал Майкла Джексона

{1-} Журналисты разыскать одну из участниц нашумевшей голой вечеринки принца Гарри в Лас-Вегасе, раскрыла ряд пикантных подробностей. Принц подшофе был смешным и даже пытался изображать короля поп-музыки Майклад Джексона.

По словам 32-летнего косметолога, уроженки Великобритании Керри Рейчерт, приехавшей вместе с подругами в Город Грехов на отдых, шикарная блондинка впервые заметила принца, когда тот прогуливался со своими приятелями у бассейна отеля Wynn, сообщает People.

Кто-то из окружения монаршей особы подошел к девушке и спросил, не хочет ли она присоединиться к вечеринке принца в пентхаусе. «Я упускать возможность потусоваться с принцем Гарри не собиралась», - заявила Керри.

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Когда же она поднялась в королевский номер, оказалось, что на вечеринку были приглашены еще девять «по-настоящему красивых» девушек, в том числе и подруги Керри. Всех их допустили в люкс принца, не досматривая, уточнила блондинка.

«К тому моменту Гарри уже разделся. Это был настоящим сумасшествием. Он выглядел так, будто был в бреду. Там стоял бильярдный стол, а он играл на кие как на воображаемой гитаре, - рассказала Керри. - Потом он стал кричать:» Кто-нибудь достаньте перчатку! Я покажу Майкла Джексона!»

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«Он мог просто случайно подойти и обнять. Он просто был очень доброжелателен, и это были абсолютно случайные «голые» объятия. Это было забавно», - добавила девушка.

Комментируя же снимки, сделанных на вечеринке, на которых голый Гарри обнимает неизвестную обнаженную девушку у бильярдного стола, Керри пояснила, что лично, не видела, как все происходило.

«Я видела эту девушку, они просто много обнимались, возможно, целовались. И очень много смеялись. Казалось, он был несколько властным, а она, наоборот, застенчива и очень робка. Я не запомнила ее имя, так как все мы пили. Она была американкой и очень стройной, очень милой и красивой, на вид застенчивой, и казалась, что она тоже была сильно пьяной», - отметила 32-летняя тусовщица.

фото: tmz.com

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