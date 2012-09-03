От Pussy Riot потребовали покаяться, пообещали отменить травлю на телевидении

Защита осужденных участниц группы Pussy Riot считает недопустимым и возмутительным обращение редакции телепрограммы Первого канала «Человек и закон», в котором они предложили Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич публично покаяться перед верующими.

«Мы обсуждали эту ситуацию с нашими подзащитными, которые, как и мы, считают, что девушки в достаточной мере принесли свои извинения на суде, сказав все, что посчитали нужным», - об этом адвокат Pussy Riot Николай Полозов заявил «Интерфаксу».

По его словам, в минувшую пятницу с адвокатами связались авторы программы «Человек и закон», которые предложили в ближайшем эфире 8 сентября выступить защите девушек и публично извиниться перед верующими.

«Учитывая тот факт, что в прошлой передаче о Pussy Riot наши подзащитные были выставлены в неприглядном свете, мы сообщили редакции, что готовы принять участие в передаче только при условии, что согласуем сценарный план. В этом случае, если будут какие-то отклонения от плана, редакция программы должна будет выплатить нам неустойку», - отметил Полозов.

Как рассказал адвокат, после этого с адвокатом связался продюсер программы и сообщил, что осужденные участницы Pussy Riot должны публично извиниться, отметив, что тогда «травля» на телеканалах в отношении девушек будет прекращена. «Мы считаем это недопустимым и возмутительным шантажом», - подчеркнул адвокат.

Полозов заявил, что на таких условиях защита отказалась участвовать в программе. Затем, по его словам, ему позвонил режиссер передачи Алексей Пиманов и сообщил об официальном обращении, которое редакция программы разместила на своем сайте. В связи с этим Полозов вновь заявил о недопустимости «требовать дополнительных извинений».

«Девушки осуждены за то, чего не совершали. Сначала их сажают в тюрьму, потом требуют извинений, желая, чтобы они в наручниках и на коленях покаялись», - возмутился адвокат. По мнению Николая Полозова, все это уже переходит рамки дозволенного. «Сегодня они извинятся перед «Человеком и законом», завтра их попросят извиниться перед «Спокойной ночи, малыши», - сказал Полозов.

Юрист считает происходящее целенаправленным давлением власти на его подзащитных через СМИ, аффилированные государству. «Мы все еще готовы согласовать сценарный план. В любом другом случае мы сотрудничать не будем. Наша задача - выпустить наших подзащитных из заключения, а не светиться на телеканалах», - подчеркнул адвокат.

фото: ohnbatchelorshow.com

Новости по теме:

Адвокаты Pussy Riot обжаловали приговор

Pussy Riot везли в СИЗО, как террористов

Концерт скандальной группы Pussy Riot можно заказать за миллион

Знаменитого российского ведущего вынудили закрыть оппозиционную программу