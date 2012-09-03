Убийце двух женщин, написавшему «Free Pussy Riot», предъявлено обвинение

{1-} В следственном комитете России заявили, что подозреваемому в совершении двойного убийства в Казани Игорю Данилевскому предъявлено официальное обвинение.

Обвинение предъявлено по ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), сообщает «Интерфакс».

Ранее «Главред» сообщал, что с, что на месте преступления Данилевский оставил надпись кровью убитых женщин «Free Pussy Riot». Убитыми оказались мать 76-летняя мать и ее 38-летняя дочь, причем их тела были сильно изувечены.

Адвокат панк-группы Pussy Riot Николай Полозов немедленно назвал появление такой надписи провокацией. «То, что произошло в Казани, - гнусная, грязная провокация. Мне жаль, что какие-то выродки используют в таких целях название группы Pussy Riot», - заявил он, выразив надежду, что полиция в ближайшее время найдет и накажет убийц.

фото, видео: vesti.ru

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