Макаревич написал «Песню о Ване», который пукнул в храме

Известный российский рок-музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич написал новую сатирическую песеню «Песню про Ваню», в которой иронически изобразил ситуацию с оскорблением чувств верующих.

Видео с песней выложено на Youtube пользователем ablackey. Как отмечено в комментарии к видеоролику, он записан в телестудии «СМАК» 31 августа.

Макаревич поет о неком Иванове Ване, который пукнул в храме. Через неделю Ваню вяжут люди в камуфляже: «К сожалению, был слышен пук». Ему шьют дело за то, что он попрал веру и государственные основы, а православные жаждут его распятья. В мире заступаются за Ваню («Стинг и Мадонна встали синхронно»), а президент заявляет, что все решает суд.

«Тяжело, Маша, жить в дурдоме нашем», - резюмирует Макаревич. Закончив петь, он зовет милицию.

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Песня, очевидно, является реакцией на события вокруг приговора участницам панк-группы Pussy Riot, которые исполнили в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица, Путина прогони», и получили за это по 2 года колонии.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году Макаревич записал на «Нашем радио» сатирическую песню «К нам в Холуево приезжает Путин». Данная композиция повествовала о подготовке провинциального города к приезду тогдашнего премьера.

видео: youtube.com

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