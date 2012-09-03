«Живой журнал» заблокировал блог FEMEN

Администрация блогового сервиса «Живой журнал» заблокировала блог женского движения FEMEN. Причиной стали «антипоповские» и «экстремистские» лозунги феминисток вроде «Kill Kirill» и «Пили кресты, спасай Россию!», выкладываемые на страничках блога девушек.

Пресс-служба организации подготовила ответное сообщение, в котором высказала «сожаление по поводу деградации ЖЖ и отступления ими от принципов свободы суждений, ранее соблюдавшихся», сообщает «Де-факто».

Блогу FEMEN было порядка четырех лет, причем девушки намеренно не рассматривали идею создать собственный обособленный сайт, мотивировав это объединением с масштабным сообществом оппозиции пространства бывшего СССР.

«Неудобство сервиса в техническом плане нас не так угнетало, как новые правила цензуры» — сказано в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что представители «Живого журнала» предупреждали феминисток об ответственности за призыв пилить кресты и обещали его закрыть .

фото: УНИАН

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