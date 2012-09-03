Полицейский проиграл 2 миллиона, собранных для жертв наводнения на Кубани

{1-} Полицейского-стажера обвинили в растрате средств, собранных в поддержку семьи сотрудника МВД, который погиб во время наводнения в Крымске Краснодарского края. Иркутские полицейские собрали почти 2 млн рублей для родных их коллеги, погибшего от навонения на Кубани. Во время удара стихии подполковник Вячеслав Горбунов вытащил из воды двоих детей и погиб, пытаясь спасти взрослых.

Собранные иркутскими полицейскими средства были переданы 42-летнему Евгению Саушкину, который проходил стажировку на должности замначальника отделения по личному составу УМВД по Иркутску. Ему поручили отнести деньги в банк и перевести на счет семьи погибшего. Однако до банка стажер их не донес – проиграл все в нелегальном казино, сообщают Вести.ru.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. Трудовой договор с ним расторгнут, а увольнение состоялось по отрицательным основаниям, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Иркутской области. – Помимо уголовно-правовой оценки случившегося ГУ МВД проводит служебную проверку, в рамках которой будет дана принципиальная оценка должностным лицам, допустивших подобную ситуацию».

Следственными органами Иркутской области, в свою очередь, возбудили дело в отношении Саушкина по статье 160 УК РФ.

«По версии следствия, Саушкин получил денежные средства в размере более полутора миллионов рублей, предназначенные для направления семье сотрудника полиции по городу Крымску Краснодарского края. По имеющейся информации, деньги не дошли до семьи погибшего. И есть все основания полагать, что подозреваемый распорядился данными средствами по своему усмотрению», – сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Ранее «Главред» сообщал, что наводнение, вызванное обильными дождями, обрушилось на Кубань в ночь на 7 июля. Больше всего пострадал город Крымск. Числ погибших достигло 170 человек, пострадавшим выплачивали по 10 тыс. рублей компенсации (около 2500 грн).

Горбунов и возглавляемая им группа, спасли 35 человек, в том числе 12 детей и 10 пожилых людей. Горбунов вытащил из воды двоих малолетних детей и погиб, вернувшись в опасную зону за взрослыми. Полицейского посмертно представили к награде, а глава МВД Владимир Колокольцев пообещал всячески помогать его семье.

фото: moikompas.ru

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