На Сумщине насмерть разбился депутат на «Лексусе»

{1-} В субботу, 1 сентября, в Белопольском района Сумской области произошло ДТП, в котором погиб депутат облсовета, начальник областного объединения государственных дорожных предприятий Анатолий Вербовик

Как сообщает прокуратура области, авария произошла на 115-м км автодороги Батурин - Конотоп – Сумы, на перекрестке сел Тучное и Супруновка, когда Lexus GX 470 Вербовика врезался в ВАЗ-2104. В результате аварии иномарка чиновника сьехала в кювет и перевернулась.

Последствия столкновения печальны: Вербовик погиб на месте. Водителю ВАЗа, девушке, частному предпринимателю из поселка Октябрьское Белопольского района, повезло больше: она осталась в живых.

В данный момент проходит следствие, по факту аварии заведено дело по статье 286 УК Украины, часть 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Ранее «Главред» сообщал, что также 1 сентября под Уманью Черкаской области произошло ДТП, во время которого погиб водитель Daewoo Nexia. Виновником аварии сначал назвали нардепа-регионала Антона Яценко, который позже открестился от ДТП и пригрозил судом за упоминание его имени в контексте этого происшествия, хотя и признал, что попавший в аварию Mercedes GL 500 принадлежит его сестре.

фото: vsisumy.com

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