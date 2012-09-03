На Одесчине два дня горело село: пожарные отказались ехать

В селе Малое Раздельнянского района Одесской области в пятницу, 31 августа, вспыхнул пожар, который продолжился на выходных – 1-2 сентября. Сначала загорелось поле, потом огонь переметнулся на стоящие неподалеку дома. Напуганные жильцы позвонили в пожарную службу, но помощи от спасателей не дождались.

«Мы позвонили, сказали, что все горит, приезжайте тушить. На это в пожарной нам ответили, что вы, мол, очень далеко находитесь, у нас нет на вас соляры. Ехать отказались», — рассказала жительница села Ирина «Думской».

Тушить огонь пришлось своими силами – люди со всего села носили ведра с водой, пытаясь одолеть стихию. В результате пожара сгорело три жилых дома, уничтожено поле, обуглены деревья в садах.

«Больше всего жалею о библиотеке. У нас в пристройке хранилось несколько тысяч книг – и детская литература, и классика, и научная фантастика, чего там только не было», — говорит Ольга, приехавшая в село уже после пожара.

К счастью, никто не пострадал: владельцы домов (в основном, дач) успели выбежать до того, как огонь охватил их жилища.

Селяне предполагают, что пожар спровоцировало неосторожное обращение с огнем: кто-то проходил мимо поля, и бросил окурок в сухую траву. В результате такой неосторожности несколько человек остались без крова над головой.

Ранее «Главред» сообщал, что в Болграде Одесской области горел 200-летний Спасо-Преображенский собор. Площадь возгорания составила 500 кв. м, причем тушили его более 10 часов.

фото, видео: dumskaya.net, youtube.com

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