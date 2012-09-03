В Украину вернулась жара – завтра +32

{1-} Во вторник, 4 сентября, в Украине переменная облачность возможны кратковременные дожди, грозы, температура днем поднимется до 22-32° тепла. По Киеву также переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура ночью - 14-16 °, днем - 24-26 °.

Ночью на Волыни и Ривненской области, а днем в северных, большинстве восточных и центральных областей - кратковременный дождь, кое-где гроза; на остальной территории без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем - 22-27°, в Закарпатье и юге Одесской области местами - 30-32°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°.

3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Черноморского - 14°, в Днепре возле Киева - 19°.

Как сообщал Главред ранее, в этом году осень побалует украинцев теплом и комфортными погодными условиями.

Об этом заявил народный синоптик Валерий Некрасов в комментарии Главреду.

По его словам, осень будет продолжительной, целых четыре месяца – с сентября по декабрь и уступит место зиме – только после Нового года.

Валерий Некрасов также прогнозирует, что в сентябре будет лето, и только в конце месяца немного похолодает.

«До 20-х чисел сентября будет отличное лето. Средняя температура составит +20-22 градуса, то есть жары не будет. Нас ждёт обычная комфортная осень. Октябрь тоже будет прохладным, с ветрами переменных направлений и осадками в норме. Холодным он не будет – просто прохладным. В ноябре будет облачно и с заморозками, которые появятся приблизительно в 20-х числах», – рассказал синоптик.

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