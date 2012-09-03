Умер сын актера Дмитрия Певцова

{1-} Сын известного актера Дмитрия Певцова – Даниил Певцов скончался на 9-й день пребывания в реанимации. Две операции, которые провели молодому человеку в Боткинской больнице, лишь отсрочили время смерти.

«В понедельник у Даниила Певцова перестало биться сердце. Реанимационные мероприятия не дали результата», - заявили медики изданию Life News.

В прошлую пятницу хирурги установили пациенту шунт, с помощью которого откачивалась жидкость, скапливающаяся в желудочках головного мозга. Если бы не эта операция, Даниил не пережил бы выходные.

Сына актера госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть» после того, как он сорвался с балкона во время встречи одноклассников на улице Брестской в центре Москвы.

Молодой человек уже перенес одну сложную операцию на головном мозге 25 августа, после чего его перевели в реанимацию. Считалось, что угроза для жизни юноши будет сохраняться только три дня.

«Если спустя это время организм справится, - говорили медики, - то мы сможем делать оптимистичные прогнозы».

К сожалению, данный прогноз не оправдался. Сердце Даниила Певцова не выдержало нагрузки.

Официально комментировать информацию о кончине Даниила Певцова в Боткинской больнице отказались.

« Мы не даем никаких комментариев», - сказал заместитель главного врача по лечебной части Владимир Алексеев.

Ранее «Главред» сообщал, что несчастье случилось по неосторожности. Дании л с друзьями сидели на подоконнике и курили, как вдруг сын актера не удержался и рухнул вниз. У молодого человека была разбита голова и поврежден позвоночник и конечности.

фото, видео: kontrasti.ucoz.ru, vesti.ru

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