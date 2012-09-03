Табачник расскажет Верховной Раде о садиках

{1-} В пятницу, 7 сентября, Верховная Рада заслушает министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника по вопросам подготовки к начавшемуся учебному году в Украине и его начала, кроме того, министра попросят рассказать о детских садиках.

Об этом заявил спикер украинского парламента Владимир Литвин, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Да, приняли такое решение. Абсолютно не было возражений в отношении того, чтобы министр проинформировал, скорее всего, не о подготовке, а о том, насколько организованно начался учебный год, есть ли проблемы насущного характера, есть ли вопросы, которые нуждаются в координации и решении, в том числе, со стороны Верховной Рады», - сказал спикер в понедельник, рассказывая о предстоящем выступлении Д.Табачника во время часа вопроса к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Кроме того, по словам Литвина, во время выступления министра будет подниматься еще одна насущная проблема - проблема существования дошкольных учебных учреждений.

Предложение заслушать Табачника на часе вопросов к правительству в пятницу поступило от фракции Партии регионов.

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