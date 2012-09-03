Колесниченко о правках Кравчука: это не пирожки печь, тут думать нужно

{1-} Один из авторов закона «Об основах государственной языковой политики« Вадим Колесниченко считает, что глава рабочей группы по усовершенствованию языкового законодательства Леонид Кравчук проигнорировал мнение Президента, а ведь внесение правок в языковой закон – «это не пирожки печь, тут нужно думать»

Об этом Колесниченко заявил в комментарии «Главреду».

О Кравчуке нардеп-регионал заявил, что тот «проигнорировал желание и мысль Президента, и, мягко говоря, всех послал».

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«Мы дважды направляли Кравчуку письменное предложение, чтобы нам давали отчет в электронном виде с обоснованиями, а мы могли бы дать на него ответ. Это же не пирожки печь, здесь же нужно думать», - подчеркнул Колесниченко.

«Это только Кравчук может с голоса принимать решения. Но после того, как группа Кравчука тупо проигнорировала поправки, которые авторы подготовили на основе рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЭ, стало понятно, что компромисса не только никто не желает, они даже думать о компромиссе не хотят. Он отказался даже давать материалы этого опуса, который они наработали. Вот почему я могу сказать, что этот «опус» ничего, кроме мусорного ящика, не достоин».

По мнению законотворца, голосование в ВР поправок в языковой закон – это «пока только желания Кравчука и его сподвижников по уничтожению Украины. Судьба этой бумаги пока никому не известна. Не знаю, кто будет вносить на голосование в парламенте этот бред, не думаю, что Президент это сделает».

Ранее «Главред» сообщал, что Кравчук назвал Колесниченко и Кивалова «глухарями», которые не слушают никаких аргументов.

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