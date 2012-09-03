В небе над Москвой подрались два китайца, пришлось сажать швейцарский лайнер

{1-} Из-за драки двух нетрезвых пассажиров прервал полет экипаж авиалайнера швейцарской авиакомпании Swiss. Самолет A340 с 200 пассажирами следовал из Цюриха в Пекин.

Выяснение отношений между двумя китайскими гражданами переросло в рукопашную как раз в небе над Москвой, сообщают Вести.ru.

ЧАТЕЙТЕ ТАКЖЕ: В США самолет вынуждено сел из-за буйного помешательства капитана (ФОТО,ВИДЕО)

После этого экипаж принял решение вернуться в Цюрих и передать двух разбуянившихся пассажиров в руки швейцарской полиции. Пресс-секретарь авиакомпании Swiss Мехди Гэннан отметил, что пилот не стал приземляться в российской столице, так как в Цюрихе было проще разместить пассажиров на других рейсах компании.

В Швейцарию самолет вернулся 2 сентября в 21:24 по местному времени (22. 24 по Киеву).

Виновники потасовки допрошены полицией, но причина их ссоры не разглашается. Авиапассажиры злополучного рейса были размещены в гостиницах Цюриха. В Пекин они прибудут позже, самолетами других рейсов авиакомпании.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 августа в небе Нидерландов произошла трагикомическая история. Из-за подозрения в захвате террористами пассажирского самолета, следовавшего из испанской Малаги, ВВС Голландии подняли в воздух свои истребители.

фото: 20minut.ua

Новости по теме:

Голландцы заподозрили захват авиалайнера террористами и подняли истребители

В Китае пассажиры отбили самолет у террористов

В США 80-летняя женщина посадила самолет вместо умершего пилота

В США лайнер совершил аварийную посадку из-за семейной ссоры

На Москву едва не рухнул таджикский «Боинг»