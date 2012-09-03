В небе над Москвой подрались два китайца, пришлось сажать швейцарский лайнер

{1-} Из-за драки двух нетрезвых пассажиров прервал полет экипаж авиалайнера швейцарской авиакомпании Swiss. Самолет A340 с 200 пассажирами следовал из Цюриха в Пекин.
Выяснение отношений между двумя китайскими гражданами переросло в рукопашную как раз в небе над Москвой, сообщают Вести.ru.
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После этого экипаж принял решение вернуться в Цюрих и передать двух разбуянившихся пассажиров в руки швейцарской полиции. Пресс-секретарь авиакомпании Swiss Мехди Гэннан отметил, что пилот не стал приземляться в российской столице, так как в Цюрихе было проще разместить пассажиров на других рейсах компании.
В Швейцарию самолет вернулся 2 сентября в 21:24 по местному времени (22. 24 по Киеву).
Виновники потасовки допрошены полицией, но причина их ссоры не разглашается. Авиапассажиры злополучного рейса были размещены в гостиницах Цюриха. В Пекин они прибудут позже, самолетами других рейсов авиакомпании.
Ранее «Главред» сообщал, что 29 августа в небе Нидерландов произошла трагикомическая история. Из-за подозрения в захвате террористами пассажирского самолета, следовавшего из испанской Малаги, ВВС Голландии подняли в воздух свои истребители.
фото: 20minut.ua
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