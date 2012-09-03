Суркис может возглавить УЕФА вместо Платини - СМИ

3 сентября 2012, 16:06

{1-} Григорий Суркис, который 2 сентября оставил пост президента Федерации футбола Украины, может в ближайшие годы возглавить УЕФА. Европейская пресса называет Суркиса возможным преемником нынешнего президента УЕФА Мишеля Платини.

Сам Платини собирается стать главой ФИФА, сменив на этом посту Йозефа Блаттера, сообщает  «Главком».

Как известно, в 2011 году оба главных футбольных чиновника продлили в результате безальтернативных выборов свои президентские мандаты до 2015 года. Но в уставах ФИФА и УЕФА есть параграф, в котором предусмотрено переизбрание президента через два года после последних выборов. Это значит, что уже в 2013 году может состояться смена президентов в обеих футбольных ассоциациях. В 2011 году Блаттер и Платини остались на своих должностях ради Евро-2012. Платини обязан был довести начатое до конца. А Блаттер в свои 75 остался только, чтобы придержать место для Платини.

В свою очередь кресло главы УЕФА может занять кто-то из числа 16 членов исполкома УЕФА, при этом кандидату должно быть не больше 70 лет. Это существенно сужает круг претендентов. К преимуществам Суркиса перед другими членами исполкома также относят и то, что он председатель комитета УЕФА по соревнованиям среди сборных, одного из самых важных в структуре УЕФА. Фору над остальными кандидатами дает Суркису проведение домашнего Евро и многолетнее руководство ФФУ, способствовавшее карьерному росту в УЕФА.

Из потенциальных конкурентов Суркиса европейские СМИ выделяют лишь испанца – Вильяра Льона.

Ранее «Главред» сообщал, что в воскресенье, 2 сентября, Суркис ушел с поста главы ФФУ, однако остался ее почетным президентом.

фото: dynamo.kiev.ua

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