Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре

{1-} В течение первой половины сентября на территории Украины будет удерживаться теплая погода с небольшим количеством осадков. 4 сентября в большинстве регионов страны осадков не ожидается, кроме Волынской и Львовской областей. Ночью столбик термометра покажет 11-16 градусов тепла, днем 22-27, в Одесской и Закарпатской областях - до +32 °С.

Об этом рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

5 сентября также будет без осадков, кратковременный дождь возможен днем а Закарпатье и в Карпатах. 6 сентября кратковременные грозовые дожди возможны на западе и севере, а днем и по всей Украине, кроме восточных областей. Температура воздуха днем 21-26 градусов. 6 сентября на западе днем 18-23 градуса выше нуля, в южных областях и на Закарпатье - +25-30 °С.

7 сентября в Украину придет атмосферный фронт с северо-запада, который вызовет небольшие кратковременные дожди на западе, севере, Приазовье и Крыму. Температура воздуха фактически не изменится.

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8 сентября будет без осадков, лишь ночью в Крыму и местами на востоке возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, на побережье морей 13-18, днем - 16-22, на юге и Закарпатье – 21-26.

12-13 сентября температура воздуха повысится еще на 3-5 градусов. 14-15 сентября возможны кратковременные дожди в северных и западных областях, температура воздуха в этих регионах несколько снизится.

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15-16 сентября на большей части Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

«Обычно переход с лета до осени в Украине происходит в западных и северных регионах до 10 сентября, на остальной территории - до 20 числа, на юге - до 25-30. Ожидается, что в этом году все пройдет по схожему сценарию», - отметил Прокопенко.

Он также отметил, что, несмотря на дожди, которые прошли недавно по территории Украины, на реках сейчас наблюдается явление маловодья. Так, на притоках нижнего Днепра в Днепропетровской области количество воды составляет 14% от нормы, на притоках Южного Буга - 17%, в самом Южном Буге - 24-45%. Достаточно низкие уровни воды на реках Закарпатья. При этом, поскольку в ближайшие две недели существенные осадки не ожидаются, ситуация может ухудшиться.

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