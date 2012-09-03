Береговая охрана США спасла Рассела Кроу

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В субботу, 1 сентября, береговая охрана США в проливе Лонг-Айленд, омывающем Нью-Йорк, спасла знаменитого актера и обладателя «Оскара» Рассел Кроу.

В тот день 48-летний австралиец со своим другом отправились покататься на байдарках и потерялись. Вечером сотрудники береговой охраны, которые патрулировали в том районе, услышали крики о помощи, а в скором времени их катер уже буксировал байдарку Кроу в направлении берега, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Они всего-навсего заблудились - было уже темно, - говорит сотрудник береговой охраны Энтони Козак. - Этот эпизод нельзя назвать операцией по спасению, я бы скорее назвал это оказанием поддержки».

«Никто не звонил 911 или что-то в этом духе. Береговая охрана просто оказалась рядом в трудный момент», - продолжает он. Козак отметил, что во время инцидента «никто не пострадал, а звезда Голливуда проявил себя как опытный байдарочник».

Кроу, в свою очередь, поблагодарил на своей станице в «Твиттере» «ребят из береговой охраны США за сопровождение». В другом сообщении он прояснил ситуацию: «Мы не терялись, мы точно знали, где находимся... просто было уже темно».

В плавание на байдарках актер отправился в перерыве между работой

Напомним, что в настоящее время Кроу снимается в фильме «Ной», основанном на библейской истории о Ноевом ковчеге.

фото, видео: contactmusic.com , youtube.com

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