На Житомирщине – новое массовое отравление

{1-} В течение 1-3 сентября в Житомирской области произошло новое массовое отравление.В инфекционное отделение больницы Новоград-Волынска с диагнозом «пищевая токсическая инфекция» были госпитализированы 13 человек, из них двое детей - 4-х и 8-ми лет.

Состояние больных средней тяжести, сообщила пресс-служба МЧС.

Прокуратура Житомирской области поручила проверить факт пищевого отравления в Новоград-Волынском.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 июля в Бердичеве Житомирской области в инфекционное отделение центральной больницы с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 15 человек. Все пострадавшие – жители с. Журбинцы Бердичевского района. Причиной заболевания стало употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла), где всего присутствовало 75 человек.

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