Во Львове с крыши поезда сняли неадекватного казаха

{1-} Во Львове милиция сняла с крыши поезда «Львов-Запорожье» неадекватного гражданина Казахстана.

Об этом сообщают «Украинские новости».

«Пассажира» на крыше одного из вагонов заметил машинист поезда, который, доехав до станции «Пидзамче», остановил поезд и вызвал милицию.

Сотрудники МВД сняли мужчину с крыши. В ходе объяснений с милиционерами выяснилось, что «путешественник» – гражданин Казахстана.

Задержанный не смог объяснить, как он оказался на вагоне. Кроме того, он вел себя неадекватно и его передали психиатрической бригаде скорой помощи.

Задержки движения поездов не было.

Фото: «Украинские новости»

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