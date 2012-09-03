Во Львове с крыши поезда сняли неадекватного казаха

{1-} Во Львове милиция сняла с крыши поезда «Львов-Запорожье» неадекватного гражданина Казахстана.
Об этом сообщают «Украинские новости».
«Пассажира» на крыше одного из вагонов заметил машинист поезда, который, доехав до станции «Пидзамче», остановил поезд и вызвал милицию.
Сотрудники МВД сняли мужчину с крыши. В ходе объяснений с милиционерами выяснилось, что «путешественник» – гражданин Казахстана.
Задержанный не смог объяснить, как он оказался на вагоне. Кроме того, он вел себя неадекватно и его передали психиатрической бригаде скорой помощи.
Задержки движения поездов не было.
Фото: «Украинские новости»
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