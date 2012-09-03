Армения готовится к войне с Азербайджаном

{1-} Армения предупредила Азербайджан, что готова к войне, в случае необходимости начать ее.

Об этом сообщает BBC.

Армянский лидер Серж Саркисян заявил об вероятности войны после возвращения в Азербайджан офицера, который восемь лет провел в венгерской тюрьме за убийство армянского коллеги.

Заключенного дома встретили, как героя.

Остаток срока азербайджанец должен был отбывать на родине, однако Азербайджан не просто помиловал его, но и выплатил ему зарплату за восемь лет.

Отметим, ранее президент Армении заявил, что его страна не хочет войны, но готова воевать и побеждать, если ей эту войну «навяжут».

фото: trend.az

Новости по теме:

В Венгрии арестовали самого разыскиваемого нацистского преступника

В Баку пассажирский автобус попал под поезд: 6 погибших, 47 пострадавших

Азербайджан считает возможной войну за Карабах

Карабах снова пересорил Армению и Азербайджан на саммите СНГ