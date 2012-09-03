Армения готовится к войне с Азербайджаном

{1-} Армения предупредила Азербайджан, что готова к войне, в случае необходимости начать ее.
Об этом сообщает BBC.
Армянский лидер Серж Саркисян заявил об вероятности войны после возвращения в Азербайджан офицера, который восемь лет провел в венгерской тюрьме за убийство армянского коллеги.
Заключенного дома встретили, как героя.
Остаток срока азербайджанец должен был отбывать на родине, однако Азербайджан не просто помиловал его, но и выплатил ему зарплату за восемь лет.
Отметим, ранее президент Армении заявил, что его страна не хочет войны, но готова воевать и побеждать, если ей эту войну «навяжут».
фото: trend.az
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