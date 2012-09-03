В Египте эпидемия домогательств женщин

3 сентября 2012, 23:09

{1-}Проблема сексуальных домогательств по отношению к женщинам в Египте достигает масштабов эпидемии, предупреждают гражданские активисты. За последние три месяца число случаев приставаний резко выросло.

Проблема сексуальных домогательств по отношению к женщинам в Египте достигает масштабов эпидемии, считают гражданские активисты. За последние три месяца число случаев приставаний резко выросло. Для многих египтянок оскорбления на сексуальной почве становятся ежедневным испытанием и порой перерастают в жестокие групповые нападения, сообщает Русская служба Би-би-си.

Прошлой зимой в Александрии на женщину напала группа мужчин. На видеозаписи инцидента, появившейся в интернете, видно, как женщину тащат по земле, а ее крики едва слышны из-за шума окружившей ее толпы.

При этом трудно определить, кто из людей участвовал в нападении на женщину, а кто пытался ей помочь. Этот случай отличался особой жестокостью, но, судя по результатам социальных опросов, многие женщины в Египте подвергаются сексуальным домогательствам в той или иной форме каждый день.

Марва (ненастоящее имя девушки) говорит, что каждый раз, когда она идет в город, она боится оскорблений и грубых прикосновений. "Из-за этого я нечасто выхожу на улицу. Я пытаюсь быть максимально осторожной в том, как я одеваюсь, чтобы избежать внимания людей".

Когда я встретилась с Марвой, ее голова была покрыта длинным шарфом, закреплённым под подбородком. На ней свободное платье с длинными рукавами и свободные брюки.

Но консервативная одежда больше не может служить защитой для женщин, констатирует Дина Фарид – представительница группы активистов "Девушки Египта – красная линия", выступающей за права женщин. По ее словам, даже те женщины, которые носят паранджу, полностью скрывающую лицо, оказываются объектами приставаний.

"Разницы никакой нет. По статистике большинство женщин и девушек, подвергнувшихся домогательствам, были в платках или парандже". В 2008 году Центр прав женщин в Египте выяснил, что более 80% подвергались сексуальным домогательствам, и большинство из них при этом были в религиозной одежде.

Объяснение этого, как считает социолог из Американского университета в Каире Саид Садек, лежит в усилившемся с конца 1960-х годов религиозном радикализме общества и возрастающей роли патриархальных ценностей в нем. "Мужчины хотят, чтобы женщины сидели дома и не ходили на работу", - говорит Садек.

"Патриархальная культура не позволяет женщинам быть выше мужчин. Однако некоторые женщины имеют образование и работу, в то время как некоторые мужчины в этом не преуспели. Поэтому единственный способ восстановить положение – силой напоминать женщинам их место, куда бы они не пошли". "Это культура бедуинов, не фараонов", - отмечает социолог.

Садек и представители групп, выступающих за права женщин в Египте, также обвиняют в бездействии правоохранительные органы.

Мужчины, оскорбляющие женщин, становятся все моложе. В центре Каира, где домогательства происходят очень часто, я встретила группу мальчиков-подростков, слоняющихся около торговых лотков.

На мой вопрос о недавнем случае массового оскорбления женщин в парке они ответили, что эти женщины навлекли на себя проблемы сами. "Если бы они были одеты респектабельно, их бы никто не тронул", - сказал один из подростков. "То, как девушки одеваются, заставляет к ним подходить. Женщины сами напрашиваются – даже те, кто в парандже".

Один из друзей сказал, что подростков винить нельзя, и что между женщинами, одетыми в свободные никабы и более тесные, есть большая разница. Но некоторых мужчин в Египте подобные нравы пугают.

"Меня лично это очень расстраивает, потому что я думаю о своих сестрах и матери", - говорит гражданский активист Хамди. Новое правительство заявляет, что относится к проблеме серьезно, хотя, по мнению активистов, для властей она далеко не является приоритетом.

Фото womensissues.about.com

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