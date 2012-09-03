В ПР говорят, что языковой закон существенно не изменится

3 сентября 2012, 23:25

{1-}Заместитель председателя фракции Партии регионов Владимир Рыбак считает, что закон об основах государственной языковой политики не будет существенно изменен.

"Может, какие-то пункты, согласно Конституции, нужно подправить, изменить (закон – ИФ) – да, такой вариант я допускаю. Но я не думаю, что какие-то серьезные будут изменения", - сказал он в интервью 5 каналу.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Рыбак отметил, что если встанет вопрос о русском языке как втором государственном, его надо будет вынести на референдум. "Что касается русского языка, если нужен будет второй государственный язык, то сегодня работает Конституционная ассамблея… Видимо, надо будет вынести этот вопрос на референдум, чтобы люди сказали свое мнение - "да" или "нет", - подчеркнул он.

"Но сегодня надо ориентироваться на действующую Конституцию", - заключил политик.

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

 4 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин подал в отставку. Он обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке Литвина с должности председателя парламента. В тот же день Литвин заявил, что не подпишет закон об основах государственной языковой политики.

30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление Литвина об освобождении от должности председателя ВР.

31 июля Владимир Литвин подписал скандальный закон об основах государственной языковой политики, который значительно расширяет сферу применения русского языка.

8 августа президент Украины Виктор Янукович подписал закон, а также поручил Кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков в Украине. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

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