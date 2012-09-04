Назван самый популярный автомобиль в мире

4 сентября 2012, 00:15

{1-}Ford Focus по итогам семи месяцев текущего года признан самым продаваемым автомобилем на планете. Результативность "Фокуса" превысила полмиллиона экземпляров – именно столько автомобилей уже продал Ford в этом году.

За 2012 год земляне приобрели 522 821 экземпляр Ford Focus, говорится в официальном сообщении производителя. Получается, что в среднем ежемесячно в мире находили новых владельцев 74 688 автомобилей этой модели, причем на долю Европы за семь месяцев пришлось лишь 153 400 экземпляров. Таким образом, Ford Focus опередил по активности собственных покупателей таких признанных лидеров рынка, как Toyota Corolla и Volkswagen Golf. Стоит добавить, что за весь прошлый год было продано 860 000 "Фокусов", сообщает Вести.ру.

Интересно, что установление рекорда почти совпало по времени с выпуском 350-миллионного автомобиля этой марки со времени ее основания в 1903 году – он сошел с конвейера Ford в Таиланде и также оказался "Фокусом". По словам Джона Флеминга, вице-президента концерна, этот результат эквивалентен производству нового автомобиля каждые 10 секунд в течение 109 лет, а если выстроить все выпущенные автомобили в ряд, то получится цепочка длиной от Земли до Луны и обратно.

Ford Focus, продающиеся в нашей стране, выпускаются на заводе концерна во Всеволожске. На отечественном рынке модель представлена в трех типах кузова, с пятью силовыми агрегатами и двумя КПП. Самый доступный "Фокус" в России стоит 532 000 рублей.

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