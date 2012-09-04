Умер актер Майкл Дункан – смертник из «Зеленой мили»

{1-} В понедельник, 3 сентября, в больнице Лос-Анджелеса скончался известный американский актер Майкл Кларк Дункан, наиболее известный ролью Джона Коффи в фильме «Зелёная миля», а также Аттара в «Планете обезьян».

54-летний актер находился на стационарном лечении с 13 июля - после перенесенного сердечного приступа, сообщает «Интерфакс-Украина».

Майкл Дункан сыграл в десятках фильмов, в том числе «Армагеддон» и «9 ярдов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер сын актера Дмитрия Певцова

За роль в фильме «Зеленая миля», снятом в 1999 году по мотивам романа Стивена Кинга, Дункан был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана.

Ранее «Главред» сообщал, что 30 августа на 80-м году скончался народный артист РФ, известный актер театра и кино, ведущий передачи «Жди меня» Игорь Кваша.

фото: golddisk.ru

Новости по теме:

Умер известный актер и ведущий «Жди меня» Игорь Кваша

Умер создатель Крокодила Гены и Чебурашки

Умер знаменитый актер Анатолий Равикович - Хоботов из «Покровских ворот»

Украина простилась с Богданом Ступкой слезами и аплодисментами