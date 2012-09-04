У берегов Крыма произошло три землетрясения

{1-} Крымская сеть сейсмических станций зарегистрировала три слабых землетрясения, очаги которых находились в море вблизи Южного берега Крыма, передает crimea.vgorode.ua.



"Интенсивность землетрясений на побережье составила менее 0,5 балла. Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено", - сообщили в пресс-службе Республиканского комитета Крыма по строительству и архитектуре.



Также зарегистрировано два землетрясения в Западной Турции и Румынии. В эпицентре сила толчков не превысила 3-4 балла.

Напомним, 14 мая в Крыму зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,6, эпицентр которого расположен вблизи Перекопского перешейка.

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«Интенсивность в эпицентре составляла 1 балл», – уточняется в сообщении.

Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено.

Ранее «Главред» сообщал, что с 1 по 11 ноября 2011 года в Крыму было зарегистрировано 8 слабых землетрясений. Причем в ночь с 10 по 11 ноября в этом районе произошло 6 толчков.

Фото obozrevatel.com

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