У берегов Крыма произошло три землетрясения

{1-} Крымская сеть сейсмических станций зарегистрировала три слабых землетрясения, очаги которых находились в море вблизи Южного берега Крыма, передает crimea.vgorode.ua.
"Интенсивность землетрясений на побережье составила менее 0,5 балла. Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено", - сообщили в пресс-службе Республиканского комитета Крыма по строительству и архитектуре.
Также зарегистрировано два землетрясения в Западной Турции и Румынии. В эпицентре сила толчков не превысила 3-4 балла.
Напомним, 14 мая в Крыму зарегистрировано землетрясение магнитудой 1,6, эпицентр которого расположен вблизи Перекопского перешейка.
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«Интенсивность в эпицентре составляла 1 балл», – уточняется в сообщении.
Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено.
Ранее «Главред» сообщал, что с 1 по 11 ноября 2011 года в Крыму было зарегистрировано 8 слабых землетрясений. Причем в ночь с 10 по 11 ноября в этом районе произошло 6 толчков.
Фото obozrevatel.com
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