У Помазан забрали паралимпийское золото, но Украина все равно на пятом месте

{1-} Украинская легкоатлетка Мария Помазан в воскресенье, 2 сентября, стала двукратной паралимпийской чемпионкой Лондона-2012. Но двойная победа оказалась краткосрочной, так как одну из двух золотых медалей у спортсменки забрали во второй раз.

На данный момент Украина с 42-мя медалями (15-12-15) занимает 5-е место.

Если с медалью в толкании ядра никаких споров не было - она одержала уверенную победу, толкнув ядро на 12,22 м и, таким образом, установила новый мировой рекорд, то ее «золото» в метании диска оказалось в центре скандала из-за электронную систему расчета результата, сообщает BBC.

Международный паралимпийский комитет сначала принял беспрецедентное решение в этой дисциплине присудить две золотые и две бронзовые медали, не давая никому серебра.

Представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сказал ВВС Украина: «В связи с технической ошибкой в системе оценивания, которую обеспечивает компания Omega, мы решили в воскресенье провести еще одну церемонию награждения на Олимпийском стадионе, где две золотые медали присуждены украинке Помазан и китаянке Цин В и две бронзовые австралийке Кэтрин Праудфут и китаянке Цюнюй Бао. Но в таблице медалей останется откорректированный после ошибки результат - золото у Цин В, серебро у Марии Помазан и бронза у Кэтрин Праудфут».

То есть, это решение не повлияло бы на позицию Украины в таблице медалей, а для самой Марии Помазан это, по ее словам, стало большим облегчением.

Впрочем, как рассказал президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич, в течение воскресенья МПК пять раз пересматривал свое решение о золотой медали Марии Помазан в метании диска.

В конце концов, было решено провести новую церемонию в понедельник утром, наградив украинскую паралимпийку серебряной медалью. По словам Сушкевича, «деморализованная» Мария не пришла на церемонию.

фото: paralympic.org.ua, london2012.com

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