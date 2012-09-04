Украинцев хотят обязать покупать SIM-карты по паспорту

{1-} Украинских абонентов могут обязать заключать договора с операторами мобильной связи. Госспецсвязи уже разработала изменения в профильный закон «О телекоммуникациях». Его основная идея заключается в том, чтобы ввести обязательные договорные отношение при покупке абонентами SIM -карт у мобильных операторов.

Таким образом, чиновники собираются помочь правоохранительным органам собирать информацию о пользователях, сообщают «Комментарии».

«Целью внесения таких изменений в законодательство является насущная необходимость снижения уровня анонимности потребителей… Отсутствие четкого порядка получения информации о потребителях телекоммуникаций, с одной стороны, не дает правоохранительным органам быстро и четко выполнять свои обязанности, а с другой стороны, операторам - предоставлять такую ​​информацию», - заявили в Госспецсвязи.

Пресс-секретарь ведомства Игорь Конопацкий сообщил вчера, что проект закона перед подачей в Верховную Раду еще проходит согласование в различных ведомствах.

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По мнению аналитика GfK Ukraine Глеба Вышлинского, заключение договоров при продаже стартовых пакетов негативно отразится на рынке мобильной связи в целом.

«Во-первых, это уменьшит доход самих игроков от продажи дополнительных сим-карт. Ведь у людей, которые хотят купить еще один пакет другого оператора для звонков, например, внутри сети, появится гораздо больше хлопот с оформлением услуги.

Во-вторых, нововведение изменит систему дистрибуции, создаст дополнительные затраты для компаний – в точках продаж сотрудникам придется доплачивать за увеличившийся объем работы», - отметил эксперт.

В «Астелите» (life:)) заявили, что «персонализация сим-карт существенно усложнит практику взаимоотношений операторов и дилеров».

А в «МТС-Украина» считают, что особенно заметно это ударит по продажам пакетов небольших населенных пунктах, селах, где специализированных магазинов нет.

фото: allmobile.ua

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