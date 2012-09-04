В ДТП прогиб актер Сергей Крупеников из «Волшебного голоса Джельсомино»

{1-} 26 августа в ДТП погиб 49-летний актер Сергей Крупеников, который прославился ролями в фильмах «Волшебный голос Джельсомино» и «Дорогой мальчик». Звезду 70-х годов, который ехал на велосипеде, сбил насмерть мотоциклист.

1 сентября актера похоронили, сообщает «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что никто из бывших коллег не знал о гибели Сергея, да и его самого припоминали с трудом, ведь сыгравший в кино роли Дениски Кораблева и Джельсомино Крупеников бросил кино еще в юности.

Крупеников снялся всего в пяти картинах, но это не помешало ему стать звездой экрана. «Мало кто из актеров удостаивается такой чести - дважды в течение года появиться на обложке «Советского экрана», вначале на четвертой, а теперь на первой, - рассказывал в интервью журналу «Советский экран» в 1975 году режиссер Валентин Горлов. - Ученику шестого класса 318-й школы Ленинграда Сереже Крупеникову это, как видите, удалось».

В 1973 году режиссер безуспешно разыскивал мальчика на роль Дениски в ленте по Драгунскому. Всех остальных уже утвердили, а подходящего Дениску не могли найти. И тут, в тысячный раз просматривая детскую картотеку «Ленфильма», наткнулись на Сережу Крупеникова. Цвет волос - рыжий, глаза - голубые, снимался в массовке.

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После «Где это видано, где это слыхано» Сережа стал любимцем советской детворы. Следующая картина «Дорогой мальчик», снятая по пьесе Сергея Михалкова, прославила его на весь Союз, так как этот фильм стал чем-то вроде первого отечественного боевика.

Собственно уже тогда актерская карьера стала тяготить мальчика. В первую очередь из-за славы, потому что он считал, что работа актера - это «жизнь напоказ».

После окончания съемок в «Волшебном голосе Джельсомино», Сергей увлекся математикой, поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. После института служил офицером в армии на Кольском полуострове на дефицитной специальности «начальник продовольственной службы полка», затем работал в известной ленинградской торговой фирме «Гастроном» под руководством Бориса Бринбойна. В 80-х годах, когда пришло время кооперативов, создал свою компанию «Холодильный сервис». Крупеников возглавлял одну из питерских фирм, занимающихся холодильным оборудованием.

По словам его друзей, Сергей оставался таким же жизнерадостным и веселым человеком, каким его запомнили на экране.

Ранее «Главред» сообщал, что 3 сентября в больнице Лос-Анджелеса скончался известный американский актер Майкл Кларк Дункан, наиболее известный ролью Джона Коффи в фильме «Зелёная миля».

фото: стоп-кадр youtube.com

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