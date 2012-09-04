На НСК «Олимпийский» залило VIP-зону и раздевалки

{1-} Самое величественное сооружение Евро-2012 – киевский НСК «Олимпийский» - оказалось дырявым. На спортивной арене, на которую потратили 4,5 млрд грн, протекает гидроизоляция.

Больше всего досталось VIP-зоне, сообщает ТСН.

Оказалось, что руководство стадиона действительно недосмотрело. Сразу же после открытия арены здесь начало заливать ложу для высоких гостей, проход для команд и раздевалку футболистов. В помещениях разлилось болото, а стены и потолок «радуют» глаз неприятным желтым цветом.

Как сообщил и.о. директора «Олимпийского» Андрей Герц, в халатности виноват генподрядчик - компания «Киевгорстрой».

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«Олимпийский» уже судился с «Киевгорстроем», потому что последние отказывались переделывать гидроизоляцию за свой счет. Но потом подписали мировое соглашение. И строители приступили к работе.

По информации ТСН, ремонт только что построенного стадиона осуществляют за государственный счет. Хотя в «Олимпийском» настаивают, что переделывают гидроизоляцию за деньги УЕФА.

Также кроме подтопленных внутренних помещений, страдает и фасад стадиона. Здесь на глазах у экскурсантов отковыривают целые гранитные плиты. Как пояснили рабочие, они переделывают фасад из-за недочетов во время строительства.

Тем временем в Мининфраструктуры настаивают, что к стадиону после окончания чемпионата Европы отношения уже не имеют. А Национальное агентство по проведению Евро-2012 Кабмин на прошлой неделе совсем ликвидировал.

Ранее «Главред» сообщал, что принадлежащая польскому государству компания Narodowe Centrum sportu потребовала от компании Zurich Insurance выплатить около 46 млн долларов банковской гарантии по делу о строительстве стадиона «Народовый» в Варшаве, на котором проходили матчи Евро-2012.

фото, видео: corpnews.com.ua, tsn.ua

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