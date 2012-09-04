Адвокат матери Оксаны Макар не придет в суд до выборов

{1-} Во вторник, 4 сентября, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме продолжил рассмотрение дела об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар.

На суд пришла мать погибшей девушки - Татьяна Суровицкая, а вот адвокат потерпевшей стороны нардеп Николай Катеринчук в очередной раз в суд не пришел, сообщают Podrobnosti.mk.ua.

Как сообщил другой адвокат потерпевшей - Александр Скоробагатов, Катеринчук участвует в парламентских выборах, поэтому его любое упоминание в СМИ является агитацией и должно быть оплачено. Для того, чтоб не платить и не «светиться» на резонансном деле политик не ходит в суд, а занимается работой на округе.

Ранее «Главред» сообщал, что суд продолжит рассматривать видеозаписи с допроса подсудимого в этом деле Евгения Краснощека.

Видеоматериалы допросов двух других подсудимых Артема Погосяна и Максима Присяжнюка суд уже изучил.

После того, как суд изучит видео, процесс перейдет в свою заключительную стадию - судебные прения, после чего будет вынесен приговор.

Вероятно, суд по делу Оксаны Макар завершится до того, как состоятся выборы в Верховную Раду, назначенные на 28 октября.

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