В Харькове взорвалась многоэтажка: есть пострадавшие

Утром во вторник, 4 сентября, в Харькове в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. По предварительной информации, пострадали пять человек, пишет "МедиаПорт".

О взрыве сообщил помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, передает УНИАН.

По его словам, взрыв произошел около 10:45 в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Петра Слинько, 2а. В настоящее время причина взрыва и ущерб устанавливаются.

Взрыв в Харькове: новые фото и подробности смотрите здесь

По информации заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, в результате взрыва пострадали пять человек, детей среди них нет. Троим медики оказали помощь на месте происшествия, а двух человек скорая увезла в больницу. Какие именно у людей травмы, чиновница сказать пока не может.

Жильцов дома к началу двенадцатого эвакуировали. Взрыв был такой силы, что обвалился балкон, а стена дома «отслоилась» от конструкции.

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Позже очевидцы рассказали: «У меня перед домом еще три пятиэтажки, но в моей так жахнуло, что окна задребезжали. Думала - бомбу сбросили... Я думала, у нас взорвалось, в 27-м микрорайоне».



«Осколки стекол - на противоположной стороне улицы, там дом раскурочило конкретно, даже стена отошла. На третьем этаже, где был взрыв, балкона нет, на этажах сверху и снизу нет окон», - описывает увиденное еще один посетитель «Харьковфорума».

Ранее Главред также сообщал, что17 августа, в Киеве в квартире на 14-м этаже дома на улице Милютенко прогремел взрыв. Из-за взрывной волны вылетели стекла из окон и балкона. Повреждены также двери грузового лифта. Причина взрыва – бытовая халатность.

фото: mediaport.ua

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