Подаренный Путиным кот может застрять на японской таможне

{1-} Президент России Владимир Путин пообещал подарить японскому префекту большого сибирского кота. Однако из-за строгих санитарных требований по ввозу домашних животных в Страну восходящего солнца животное может застрять на границе.

Ранее губернатор японской префектуры Акита подарил Путину щенка редкой породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта). Это была благодарность российскому президенту за помощь региону, пострадавшему от прошлогоднего землетрясения. В свою очередь Путин обещал отправить префекту «сибирского кота побольше», сообщает «Российская газета».

Японцы признают, что российский лидер угодил вкусам японцев, которые любят кошек. Только вот хвостатый символ российско-японской дружбы может попасть под карантин.

«Понимаете, у нас очень строгие санитарно-эпидемиологические правила. Мы очень долго искореняли разные инфекционные болезни у животных. Поэтому вывезти домашнего питомца из Японии - нет проблем, а вот ввезти в страну - головная боль. Конечно, нет никакого графика, но было бы очень кстати доставить кота прямо к саммиту АТЭС. А теперь неизвестно, как получится», - рассказал источник издания, близкий к японской делегации.

Волокиты, действительно, немало. Любой представитель фауны проходит в аэропорту Японии карантинную инспекцию. Заявку на ввоз там рассматривают 40 дней. Несертифицированного должным образом зверя завернут прямо на границе и поместят в карантин на полгода.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин является владельцем трех собак, всех ему в свое время подарили. Самой известной его воспитанницей является сука лабрадора Конни. А в 2010 году премьер Болгарии Бойко Борисов подарил ему щенка каракачанской овчарки.

фото: alvas.ru

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