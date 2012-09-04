Мучитель Оксаны Макар потребовал отвода адвоката

{1-} Главный фигурант дела об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар – Евгений Краснощек - подал ходатайство об отводе адвоката потерпевшей стороны Виктора Василюка.

Об этом рассказал сам Василюк во время обеденного перерыва в слушании по делу, сообщают Podrobnosti.mk.ua.

«Сегодня подсудимый Краснощек заявил отвод представителю потерпевшей стороны Василюку. За то, что я искажаю в средствах массовой информации сведения и факты, которые происходят в судебном заседании», - рассказал адвокат.

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«Якобы я заявил о том, что ему предлагал взятку представитель СИЗО. На самом деле, я заявлял, и так оно и есть – через представителя СИЗО ему предлагали встретиться с людьми которые ему предлагали деньги. Некоторые СМИ или умышленно или случайно исказили эту информацию. Законом вообще не предусмотрена процедура отвода представителю потерпевшей, кроме того по таким нелепым основаниям», - подчеркнул Василюк .

Также адвокат заявил, что судья это ходатайство не рассматривала - суд его рассмотрит после обеда. Также стало известно, что судейская коллегия сегодня смотрела видео воспроизведения событий с места происшествия.

фото: segodnya.ua

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