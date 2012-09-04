В России вандалы свалили очередной крест

{1-} В ночь на вторник, 4 августа, в селе Топучая Республики Алтай неизвестные вандалы свалили крест, установленный на месте будущей православной часовни.

Начальник отделения полиции в селе Шебалино Андрей Иванов заявил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИТАР-ТАСС.

Факт вандализма обнаружился сегодня утром. Злоумышленники свалили крест поздно вечером либо ночью, после чего покромсали его топором. Как сообщил Иванов, отрабатываются разные версии, на месте работает оперативная группа.

Православный крест установили в селе Топучая, которое находится у начала высокогорного Семинского перевала на федеральной автодороге Чуйский тракт, в начале лета этого года. На этом месте планировалось построить часовню в память о строителях этой автотрассы, проходящей через Новосибирск, Бийск и Ташант и соединяющей Россию с Китаем через территории Республики Алтай.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 25 августа неизвестные вандалы спилили три поклонных креста, установленных в июле на въездах в поселок Смеловский Верхнеуральского района Челябинской области. Аналогичное ЧП произошло в тот же день в Архангельске в городском округе Варавино-Фактория, где злоумышленниками был спилен поклонный крест.

фото: bezformata.ru

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