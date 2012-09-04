Очевидцы о взрыве дома в Харькове: думали – бомбу сбросили

4 сентября 2012, 14:05

Во вторник, 4 сентября, в Харькове произошел взрыв газа в 9-этажном жилом доме, пострадали 5 человек, еще 50 человек были эвакуированы.  Очевидцы происшествия рассказали, что взрывная волна дошла до домов в соседних микрорайонах, словно разорвалась бомба.

«У меня перед домом еще три пятиэтажки, но в моей так жахнуло, что окна задребезжали. Думала - бомбу сбросили... Я думала, у нас взорвалось, в 27-м микрорайоне», - цитирует пользователя  «Харьковфорума» издание «Status quo».

«Осколки стекол - на противоположной стороне улицы, там дом раскурочило конкретно, даже стена отошла. На третьем этаже, где был взрыв, балкона нет, на этажах сверху и снизу нет окон», - описывает увиденное еще один посетитель «Харьковфорума».

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«Подхожу к подъезду - как рванет! Я чуть не упал. У всех машин сработала сигнализация. Пошел посмотреть, что произошло. Дыма не видно. Дом, конечно, разворотило серьезно. Стекла выбиты почти во всех квартирах. На третьем или четвертом этаже зияет черная дыра, наверное, это эпицентр взрыва. Сразу же подъехала «скорая помощь». Потом стали подтягиваться еще «скорые» и пожарные. Думаю, что пострадавшие точно есть, потому что от такого взрыва, к сожалению, просто невозможно не пострадать. Пришел домой, некоторые вещи, которые «неуверенно» стояли - попадали», - рассказал еще один очевидец.

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан уде заявила, что жители 16 квартир пострадавшего дома нуждаются в отселении.

Сейчас сотрудники КП «Жилкомсервис» составляют список жильцов, нуждающихся в отселении.

«Мы уже подыскиваем место, где могут временно устроиться эти люди. Предложить мы можем школы или территориальные центры. О квартирах речь сейчас не идет», - отметила Горбунова-Рубан.

фото: kharkovforum.com

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