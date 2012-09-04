По взрыву дома в Харькове открыли дело

Следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва в многоэтажке. Дело открыто по ч.2. ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины, сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что из пострадавшего от взрыва газа дома отселят всех жильцов, сообщают «Харьков. Комментарии».

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Он отметил, что сейчас составляют список тех людей, которые нуждаются в предоставлении жилья и тех, кто сможет остановиться у знакомых и родственников.

По словам Кернеса, разрушения в доме очень серьезные и он нуждается в перепланировке. Однако, по его оценкам, дом планируют восстановить в течение 3 месяцев. Средства на восстановление дома и прочие расходы будут выделены из городского бюджета. Хотя в горсовете и обратятся за помощью к меценатам. Кернес также отметил, что по периметру вокруг здания будет обеспечена охрана.

Ранее «Главред» сообщал, что при взрыве пострадали 5 человек, из разрушенного дома были эвакуированы почти 50 человек.

фото: city.kharkov.ua

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