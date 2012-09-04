В Марокко автобус с пассажирами упал в пропасть: 42 погибших

На юге Марокко, в провинции Эль-Хауз произошла ужасная автокатастрофа. Автобус с пассажирами съехал с трассы и упал в пропасть. В ДТП погибло не мене 42 человек. Еще 25 пассажиров получили ранения и травмы, некоторые - серьезно.

Об этом сообщает официальное марокканское информагентство "Карт", передает Би-Би-Си.

Катастрофа произошла рано утром во вторник. Автобус ехавший из города Марракеш сошел с трассы и сорвался с обрыва, сообщили местные чиновники.

Большинство пассажиров, как полагают, являются марокканцами. Были ли среди погибших иностранцы, пока неизвестно.

Начато расследование трагического происшествия.

Ранее «Главред» сообщал, что 2 августа на севере Индии автобус упал в пропасть. В результате катастрофы 27 человек погибли, 25 получили ранения. Автобус, на борту которого находились 52 пассажира, внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров. Предположительно, причиной аварии стало плохое качество дорожного полотна.

фото: t rend.az

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