Сашу Попову выпиcывают из санатория для подготовки к операции

{1-}5 сентября Саша Попова из санатория переедет в Николаевскую областную больницу, где ей планируют сделать операцию на челюсти.

Дата операции еще не назначена, пока что девушка сдает анализы, пишут podrobnosti.mk.ua.

По словам Аллы Александровны, матери девушки, Саша боится операции, но другого пути нет, ведь у нее после избиения сломана надкостница и поэтому кривой прикус.

До судебного заседания она также рассказала, что реабилитация в санатории "Ингул" многое дала, у Саши уже наросли мышцы, она ходит без ходунков, но еще держится за руку.

У нее постепенно восстанавливается память, но специалисты прогнозируют, что на полное восстановление потребуется 2-3 года, однако возможно, что полностью память не восстановится, рассказала мать девушки.

Вероятно, после того, как Сашу выпишут из больницы, она вернется в санаторий "Ингул".

Напомним, что после того, как девушку жестоко избили, она полтора месяца пробыла в коме.С июля потерпевшая проходит реабилитацию в санатории. Сейчас девушка учится ходить и плавать в бассейне.

Действия Александра Косинова, напавшего на девушку, квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества).

фото: podrobnosti.mk.ua

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