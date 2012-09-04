Кличко пообещал показать в Москве уникальное шоу

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Виталий Кличко, 11-кратный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC обещает показать уникальное спортивное шоу во время боксирования с немецким боксером Мануэлем Чарром в Москве 8 сентября.

Об этом он сказал сегодня, 4 сентября, на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН

«Я обещаю показать спортивное уникальное шоу всем тем, кто придет на данное мероприятие, и всем тем миллионам телезрителей, которые смогут наблюдать за поединком по телевизору», - сказал Кличко.

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По его словам, что многие относятся к Чарру как к боксеру, не имеющему большого опыта, но он является спортсменом, представляющим новое поколение бойцов. «Как чемпион мира я не могу себе позволить боксировать против кого-либо. Мы выбрали одного из самых сильных соперников, того, кто находится в первой десятке мирового рейтинга. Чарр – молод, агрессивен, силен и уверен, что это поединок понравится всем тем, кто давно наблюдает за боксом, за самой важной его составляющей – тяжелым весом. Я уверен, этот поединок будет настоящим боем», - сказал он.

Кличко также сообщил, что подготовка прошла без проблем, и он находится в прекрасной форме. При этом боксер отметил, что боится разочаровать своих поклонников и свою команду. «Страха перед соперником я не испытаю», - подчеркнул он и добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы доказать, что по праву владеет одним из самых престижных титулов в тяжелом весе, которым владели Леннокс Льюис, Майкл Тайсон и великий Мохаммед Али. «Я сделаю все для того, чтобы этот титул остался в моих руках», - сказа он.

«Я вижу, что Чарр приехал драться и побеждать. Удастся ему это? Посмотрим», - подчеркнул Кличко

Напомним, 3 сентября Виталий Кличко и МануэльЧарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» состоится поединок за звание чемпиона мира. 40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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