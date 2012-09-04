Пострадавший от взрыва в Харькове дом может рухнуть

После того, как следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва в многоэтажке, а мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что из пострадавшего от взрыва газа дома отселят всех жильцов, сотрудники милиции взяли территорию дома под охрану, чтобы не допустить попадания в него мародеров.

Кроме того, существует риск обрушения конструкций дома.

Ранее «Главред» сообщал, что существует угроза того, что от здания отслоится внешняя стена – трещина уже пошла со второго по 6-й этаж.

Кроме того, напомним, во время взрыва в здании частично были повреждены перекрытия со 2 по 4 этажи, в железобетонных плитах образовались трещины.

Больше фото и видео взрыва дома СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

Ранее «Главред» сообщал, что при взрыве пострадали 5 человек, из разрушенного дома были эвакуированы почти 50 человек.

фото: vk.com

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