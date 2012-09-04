В Крыму неизвестные осквернили древние татарские захоронения

В Крыму в г. Белогорске в ночь на 1 сентября неизвестные разрушили ограждение захоронения троих святых мусульманских богословов "Азизлер" и нарисовали свастику на мемориальном камне, сообщает "Сегодня".

По словам члена Меджлиса и депутата Верховного Совета АРК Сафуре Каджаметова, на место происшествия приехали сотрудники милиции и СБУ, которые составили протокол и возбудили уголовное дело.

"Люди очень огорчены, это древние захоронения. К сожалению, воспитанием детей никто не занимается, и то, что идет такая антипропаганда между славянами и мусульманами, как раз влияет на их умы. Есть поверье, согласно которому, каждого, кто надругается над могилой улема, ждет наказание свыше — болезнь или несчастный случай", - отметила Сафуре.

Сейчас эта ситуация находится на контроле у главы Белогорской райадминистрации Олега Русецкого, который лично следит за ходом следствия. "Как только что-то станет известно, люди понесут наказание по закону", — отметил Русецкий.

В прокуратуре Крыма еще 29 августа состоялось межведомственное совещание правоохранительных органов и органов власти автономии по вопросам соблюдения законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Заместитель прокурора АР Крым Ришат Абдиев подчеркнул, что "хотя этнополитическая ситуация на полуострове является стабильной, однако фиксируются случаи проявления ксенофобии, попытки "сыграть" на чувствах, которые могут стать факторами развития конфликтов".

"Так, имеют место факты надругательства над могилами и национальными символами, публичных выступлений с открыто ксенофобским содержанием, распространения печатной и видеопродукции, пропаганды культа насилия; столкновения, связанные с установкой и использованием культовой символики и тому подобное", - отметил прокурор.

Напомним, в марте текущего года, в Крыму разразился очередной скандал - в Симферопольском районе мусульмане обнаружили на кладбище несколько разбитых надгробий.

Вандалы разгромили памятники и проехали на автомобиле по свежим могилам.

фото: khpg.org

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